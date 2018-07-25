Demandan Decreto que convoca a la consulta anticorrupción

A la Sección segunda del Consejo de Estado llegó una demanda contra la Consulta Anticorrupción que se realizará el próximo 26 de Agosto en el país. La acción busca que se anule la primera pregunta que propone Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para el demandante, Jefferson Dueñas, dicha iniciativa engaña a los electores porque los temas salariales son exclusivos del Gobierno y una consulta popular no tendría algún alcance. Según el constitucionalista, solamente el Gobierno puede modificar los salarios, por tal razón pide frenar dicha iniciativa que le costará a los colombianos 310 mil millones de pesos.