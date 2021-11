Comerciantes en alerta: Amenazas tras registrar negocios en la Cámara de Comercio

La W Radio recibió denuncias de comerciantes que, tras suministrar información sobre sus negocios, recibieron casi de manera instantánea llamadas de personas quienes los amenazan y extorsionan.

Juan Carlos Rodríguez relató que, en las llamadas, los delincuentes saben la ubicación del negocio y la información financiera del mismo, información que ha sido entregada por los comerciantes al sistema. Denunció que la "Cámara de Comercio no da la cara ni explican por qué pasa esta situación que una persona registra en cámara de comercio y a los cinco minutos están llamando a extorsionar".

Advirtió que esta situación pasa todos los días y tiene versiones de varios comerciantes que están pasando por la misma situación, ya que, "porque no hay ninguna otra base de datos que diga en el momento exacto que tu registras tus datos personales, enseguida te sepan la vida".

Así mismo, negó que estas amenazas y extorsiones se den solamente en el departamento de Córdoba y advirtió que Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, se reunió con los representantes de las cámaras expresaron su preocupación por la situación. También aclaró que ningún funcionario de la Cámara de Comercio de Montería está siendo investigado por estos hechos

Sin embargo, advirtió que, así sean entidades privadas, cumplen una función pública. Así explicó que la opción de no publicar estos registros estaría violando la ley.

Frente al uso de datos personales señalan que no hay evidencia de que las extorsiones se hagan por culpa del registro mercantil. “Le hemos pedido a la policía que no diga cosas sobre las que no hay evidencia de que se use el registro mercantil para las extorsiones”, señalaron.

De este modo, reiteraron que las extorsiones se hacen desde cárceles, modalidad de 'fishing' y llaman a los empresarios a ver quién cae.

Desde la dirección nacional de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras - aseguraron a W Radio que. Según la confederación, solo hay 48 denuncias en firme interpuestas, desde el año pasado, y desde hace dos meses no hay ninguna denuncia sobre estos hechos.Finalmente, argumentaron que no ocurre en todo el país, sino solo en algunas regiones.