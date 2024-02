Denuncian falta de presupuesto para el cuerpo de bomberos de Tunja

El subteniente Darío Pedreros, asesor jurídico de los bomberos de la capital de Boyacá, explicó que empleados de la institución han dejado de recibir salario por un pleito con la Alcaldía.



“El cuerpo no ha recibido los ingresos que le corresponden producto de la sobretasa del impuesto de industria y comercio del impuesto predial”, explicó. “No hemos podido pagar la nómina de los 34 empleados vinculados y no hay dinero para suministrar combustible a los vehículos de la estación”.



Según Pedreros, esta situación se ha generado por una discusión con la administración municipal que pretende que se termine en contrato existente entre las dos partes y suscribir uno nuevo para solucionar “unos temas legales de certificado de disponibilidad presupuestal ellos (la Alcaldía) consideran necesario y nosotros (los bomberos) no”.



Por su parte, el alcalde de Tunja, Fernando Flórez, explicó que efectivamente quieren firmar un contrato nuevo, dado que el actual no cuenta con el visto bueno del Concejo Municipal, y ese es un requisito que está consignado en una circular emitida por la Procuraduría General de la Nación.



“El año pasado se suscribió un contrato para el cuerpo de bomberos por 5 millones de pesos que no llena los requisitos mínimos dentro de la ley de contratación. Se firmó sin tener registro presupuestal, no esté respaldado por las pólizas correspondientes”.



Según el Alcalde, se ha buscado la terminación bilateral del contrato, pero no se logrado. “Lo único que se busca con esa iniciativa es conservar orden jurídico”, dijo, y agregó que de no efectuarla podría acarrearle problemas de tipo administrativo y fiscal.



Este lunes se llevará a cabo una reunión entre las dos partes para buscar una solución de la problemática. Sin embargo, el cuerpo de bomberos insiste en que no ve necesaria la firma de un nuevo contrato y que no le da seguridad jurídica suscribir uno nuevo que, según les ha dicho el Alcalde, tendría como fecha de vencimiento el próximo mes de diciembre con la posibilidad de renovarse por tres años, cuando el actual tiene una duración de cinco.