Denuncian plagio en proyecto de Ley presentado por senador Juan Carlos Vélez

Carlos Santiago, promotor de ciudadanías juveniles, denunció en La W el posible plagio utilizado en un proyecto de ley presentado por el senador Juan Carlos Vélez.



Santiago argumentó que en el proyecto de ley presentado por el senador del partido de la U, para crear el Congreso Juvenil, se identifican frases textuales pegadas de un proyecto presentado por él en el 2010, ante la misma corporación.



‘Frases que habíamos incluido en el proyecto fueron usados en la exposición de motivos en ese proyecto de ley (…) hay artículos de varios medios escritos que se tomaron sin citarlos y son usados textualmente’, explicó el denunciante.



Por otro lado, el senador Juan Carlos Vélez, respondió que aunque el proyecto lo ha venido trabajando durante mucho tiempo, en la parte que él mismo redactó no existe plagio, sin embargo, si al revisar la totalidad del texto existen estos vicios, la responsabilidad es de sus colaboradores, pero recaerá en él y si es necesario lo retirará de la agenda del congreso.



Aunque explicó que lo único que pretendía era brindar un escenario de participación a aquellos jóvenes que no lo tienen, con el Parlamento Juvenil, ‘el articulado lo hice yo realmente, es muy grave y pues me tocaría retirar el proyecto’, afirmó.