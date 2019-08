Denuncian por mala praxis al doctor Luis Humberto Uribe Morelli

La W conoció el testimonio de ocho personas que aseguran ser víctimas de mala praxis por parte del doctor Luis Humberto Uribe Morelli, quien tiene consultorios en Cúcuta y Bogotá y es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética y de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica.

Dimos a conocer la historia de Carolina, quien asegura haberse realizado varias intervenciones en Cúcuta con este doctor y denunció que la transferencia de grasa en glúteos fue cobrada por el doctor pero no la realizó debido a que según ella no tiene ninguna cicatriz y no aparece en su historia clínica. Además asegura que sus senos están torcidos, de diferentes tamaños y la cicatriz es grande para ser una mamoplastia de aumento. "De la abdominoplastia, me dejó piel colgando a los lados de la cintura y debajo del ombligo hay un exceso de piel muy notable. La cicatriz de la abdominoplastia está alta, torcida y no se puede ocultar con ropa de baño." Carolina señala que ha consultado con tres cirujanos que le aseguraron que necesita cirugía reconstructiva y que el Doctor Uribe Morelli no se ha hecho cargo de los resultados.

También presentamos el caso de Paola, de 29 años, quien se operó en Bogotá en la Clínica Dahra y asegura que tuvo un postoperatorio muy traumático debido a que dejaron que los puntos se abrieran. "Me hicieron colocar unos parches de silicona con las heridas aún abiertas que hicieron que las heridas empeoraran". Por su parte señala que una prótesis quedó más arriba que la otra y nunca le practicó la marcación abdominal ni le inyectó la grasa en los glúteos, procedimientos por los que pagó.

Sandra Almeida, otra paciente del Doctor, aseguró que sufrió una trombosis pulmonar que la dejó en cuidados intensivos y responsabiliza de esto a Uribe Morelli debido a que no siguieron las recomendaciones del consentimiento informado como caminar cada dos hora mientras estaba bajo sus cuidados y nunca le indicaron que utilizara la faja quirúrgica. Ella tomó acciones legales contra el cirujano quien no llegó a las tres conciliaciones que hubo en su caso.

Nathalie Vargas, quien fue operada en Bogotá afirma que no recibió la información necesaria previa a la cirugía. "En la corrección de fibrosis me dejó con más fibrosis y me dejó unos huecos terribles en las rodillas." A su hijo, quien también fue paciente del doctor, "le rompió al cartílago de su oreja izquierda".

Al consultar al Doctor Luis Humberto Uribe Morelli por estas denuncias respondió que en el caso de Nathalie Vargas, se trata de una paciente que llegó al consultorio buscando subsanar múltiples situaciones presentadas en postoperatorios de múltiples cirugías. "Aún así firmó el acuerdo de una nueva cirugía conmigo, habiéndole explicado todas las situaciones y firmado todos los consentimientos informados que explican todos los riesgos de una cirugía a pesar de los cuidados estrictos que tomamos a la hora de realizar cada procedimiento".

Por su parte, señaló frente al caso de Sandra Almeida que "todo paciente sometido a una cirugía de cualquier tipo, está en riesgo de tromboembolismo pulmonar. Se toman todas las medidas necesarias para prevenirlo y se le explica a la paciente y se les entregan documentos explicando cualquier situación entre esas esta". Además asegura que a la paciente se le dio el tratamiento correcto de manera oportuna y ágil. "Se le compro póliza para que ella no gastara nada en caso de algo y así se resolvió todo."

Al informarle sobre la existencia de otras denuncias aseguró que ninguno de los casos corresponde a mala praxis y hay un tema de dinero de por medio. Recalcó que ninguno es un caso grave ni complejo y es algo normal que puede suceder en cirugía plástica.

