Denuncian que Gobernación de Sucre obstruye investigación por pacientes mentales

Según fuentes del ente investigador la Gobernación de Sucre no ha querido suministrar información de los pagos que se realizaron a las IPS durante los últimos 4 años por pacientes mentales.

El caso de los enfermos mentales es similar al cartel de la hemofilia, en donde habría pacientes inexistentes y empresas de papel.

Se denunció que pese a reiteradas solicitudes de prueba ni el gobernador, ni su secretario de salud y demás funcionarios quieren responder a las dudas de la entidad, obstruyendo el recaudo probatorio.

En la actualidad la Fiscalía busca establecer que sucedió con pagos de más de 14 mil millones de pesos por supuestas enfermedades mentales.