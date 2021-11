Denuncian vejámenes sexuales en hogar de protección del ICBF

Tres personas fueron procesas por cometer abuso sexual en contra de varios menores en un hogar de protección del ICBF ubicado en la Ciudad de Valledupar en el departamento del Cesar. Según los testimonios recopilados por el CTI de la Fiscalía, “los procesados sacaban a algunas niñas del hogar de paso para inducirlas, mediante videos pornográficos, a prácticas sexuales y a sostener encuentros íntimos con ellos” hay que aclarar que estos menores que estaban en el hogar de paso ya eran víctimas de abuso sexual.

Se trata de Rosa Virginia Laguna, su esposo Rober Emilio Fernández Tovar y el hermano de este Lenín José Fernández Tovar, quienes fungen como representante legal, director y coordinador, respectivamente, de una fundación habilitada como hogar de protección que tenía convenio con el ICBF.

Frente a este caso, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, reveló que el 27 de octubre ellos recibieron unas alertas sobre irregularidades con este operador e inmediatamente activaron al Equipo Elite Guardián de la Niñez. “ese mismo día llamé a la Fiscalía para que nos ayudaran con la denuncia y pudimos poner a unos infiltrados y de esa forma poder tener una captura efectiva”

“Los hogares del instituto no pueden permitir estos hechos, es doloroso, no podemos tener operadores de esta naturaleza, nosotros hacemos revisión psicológica y de antecedentes no solo a los representantes sino a todos los funcionarios de esos hogares. Es la primera vez que se tienen psicólogos forenses y clínicos destinados únicamente a revisar al talento humanos de estos lugares”, dijo Arbeláez.