Día clave: Santos y Uribe se reúnen en la Casa de Nariño

El presidente Juan Manuel Santos inició en la Casa de Nariño una reunión con el exmandatario Álvaro Uribe para tratar de destrabar el proceso de paz con las Farc tras la victoria del "No" en el plebiscito del domingo.



Uribe llegó en medio de una gran expectación periodística y rodeado por una nube de fotógrafos y cámaras, muestra del ambiente que se ha generado en el país en torno a la reunión.



"Cuando salgamos escribiremos unas palabritas y las leeremos", dijo a los periodistas Uribe, quien llegó acompañado por el excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, rival de Santos en las elecciones de 2014.



Igualmente, llegaron a la cita con Santos otros líderes del Centro Democrático como Carlos Holmes Trujillo, y los senadores Iván Duque y Paloma Valencia, entre otros.



También acudió el exprocurador Alejandro Ordóñez, que se sumó a la campaña por el "no" al acuerdo de paz en el plebiscito celebrado el pasado domingo.



El "no" obtuvo la victoria con el 50,21 % de los votos, mientras el "sí" alcanzó el al 49,78 %.

Al encuentro asisten

Maria Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior

Luis Carlos Villegas , ministro de Defensa

General Óscar Naranjo

General Jorge Mora

Gonzalo Restrepo

Frank Pearl

Juan Carlos Henao, rector Universidad Externado

Roy Barreras

Yesid Reyes, exministro de Justicia

General Juan Pablo Rodríguez, comandante General FF.MM.

General Javier Alberto Flórez Aristizabal, comandante Comando Estratégico de Transición

Enrique Riveira, secretario Privado

Álvaro Uribe, expresidente

Carlos Holmes Trujillo

Iván Duque

Óscar Iván Zuluaga

César Castellanos

Alejandro Ordóñez

Paloma Valencia

Rubén Darío Molano

Martha Lucía Ramirez

General R Hector Fabio Velasco

Diana Sofía Giraldo, fundación Víctimas Visibles