Director de Medicina Legal pide recursos a nuevo gobierno

El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, le solicitó al presidente electo Iván Duque que destine recursos para el instituto.

Según Valdés, la institución no cuenta con el personal ni los recursos suficientes para adelantar las nuevas labores en el posconflicto, como por ejemplo identificar los cuerpos de las víctimas de las desmovilizadas Farc.

Valdés resaltó el compromiso de Medicina Legal para llegar a la verdad.

“Quiero dirigirme al gobierno, con especial énfasis al gobierno entrante, para que colabore (…) no desproteja al instituto, porque todo este esfuerzo requiere financiamiento. Agradecemos a la cooperación internacional, pero no se trata de eso, se trata del compromiso del Estado que hoy tiene una gran cantidad de víctimas en Colombia, se trata del compromiso de justicia basada en la verdad (…) quiero solicitarle al gobierno entrante que refinancie al Instituto de Medicina Legal”.