Disidentes y reincidentes irán a la jurisdicción ordinaria: Penagos

El ponente de la iniciativa Hernán Penagos aseguró que para este debate se introdujo un cambio que deja claro que los disidente de las Farc no serán cobijados por el marco de justicia transicional y que sus delitos serán conocidos por la justicia ordinaria.



Los guerrilleros que ya desmovilizados reincidan serán objeto de una doble sanción: por un lado serán juzgados por la jurisdicción penal ordinaria y por otro, podrán ser objeto de la pena máxima prevista para la JEP, de 20 años.



Penagos también indicó que en esta ponencia se le envía un claro mensaje a los empresarios que fueron coaccionados para financiar grupos armados ilegales, de que la justicia transicional no será una cacería de brujas.



"Aquí se le envía un mensaje a los particulares, a los empresarios, de que no tienen la obligación de asistir a la Justicia Especial para la Paz; si ellos quieren ir, van y si no lo quieren, no van", puntualizó el representante de la U.