División en la Corte Suprema de Justicia por elección de magistrados de las nuevas salas

En medio de divisiones, la Corte Suprema de Justicia convocó para este 8 de agosto una sala plena extraordinaria para realizar una nueva votación con el objetivo de elegir a los magistrados de la Sala de Juzgamiento (un cargo) y de instrucción (seis cargos).

Según pudo establecer La W, algunos togados de la Sala Laboral y Civil están inconformes con la fuerte influencia que estarían teniendo sus colegas de la Sala Penal en dicha elección.

Se dice en los corredores de la Corte que detrás de la elección de Ramiro Marín y Ariel Torres estuvo la presión de los magistrados de la Sala Penal. Lo mismo estaría pasando con la postulación de Myriam Ávila Roldán, quien no ha logrado alcanzado una mayoría en su votación. Sin embargo, cuando eso sucede, la Sala Penal solicita la suspensión de la votación y esto ha provocado un malestar entre los magistrados.

Fuentes consultadas por La W explicaron que a las diferencias que han surgido por las votaciones, se suma que la Corte ha sido blanco de críticas por la demora en la elección de los magistrados de la Sala de Instrucción. Esta asumiría todos los procesos en etapa de investigación, como el caso del senador Álvaro Uribe, un punto que fue recusado por la defensa del político.