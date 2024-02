DMG entregó 400 millones al magistrado del Consejo de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria

Una conversación interceptada y revelada de manera exclusiva por La W, puso al descubierto que David Murcia Guzmán entregó 400 millones de pesos como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y hoy magistrado del Consejo de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria.

En la parte inicial, David Murcia le pregunta a su cuñado, el prófugo de la justicia William Suárez, que cuánto le había puesto a la campaña de Pedro Alonso Sanabria Buitrago, quien hoy se desempeña como magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Suárez le responde que hicieron aportes tanto a Arturo Eduardo García como al hoy magistrado, este último habría recibido según la conversación 400 millones de pesos, por lo que ambos se muestran desconcertados que haya ganado la gobernación Rozo Millán, cuando las encuestas daban como ganador a Sanabria.

'Pierda o gane Sanabria dijo que recuperaba la inversión', le dijo William Suárez a David Murcia.

En la comunicación también se habla de la financiación del candidato a la alcaldía de Suesca, Cundinamarca, Jorge Enrique Guáqueta, quien posteriormente fue inhabilitado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como la conversación fue interceptada al día siguiente de las elecciones, el dueño de DMG y su socio contaban con este nuevo mandatario, a quien le aportaron 20 millones, según lo declara Suárez.

'Él me dijo ‘toda la campaña la hice con 16 pesos no más, yo no necesité más’ y cuando le di los 20 me dijo ‘Uy no, como así’, pues le pareció muy verraco, entonces dijo ‘No mire, ustedes tienen todo conmigo, están asegurados conmigo, tienen las puertas abiertas conmigo’ ', señaló Suárez a su interlocutor David Murcia.

Las autoridades ya trasladaron estas conversaciones a los organismos judiciales competentes para que se hagan las vinculaciones respectivas, pues esta interceptación fue hecha al día siguiente de los comicios.

Aunque la grabación inédita hasta el momento comienza con la financiación de la campaña en el departamento de Boyacá, sigue mencionando que en otras regiones también ganaron los candidatos que ellos han patrocinado.

Tal es el caso de Magdalena, donde William Suárez le pregunta a David Murcia que con quién estaba él y éste le responde con el ganador, refiriéndose al gobernador y al alcalde de Santa Marta actuales.

'Y Joaco también ganó en Bolívar', le replica Suárez al explicar la financiación que hizo DMG al gobernador de Bolívar Joaco Berrío .

Al referirse a la victoria que tuvieron con los candidatos que patrocinaron en el país, David Murcia señaló 'Tenemos 10 ganadores, esto es mejor que haber montado mil empresas'.

Antes de despedirse, los socios de DMG hablan sobre el brillante panorama que les espera para el manejo de contratos.

'Con eso vamos pa lo que sea mijito', le dice Murcia a Suárez y éste le contesta 'Ahora lo que toca saber es, saber entrar y concretar y saber qué contratos son los que vamos a coger'.