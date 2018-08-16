Duque lanza 'plan de choque' contra el crimen organizado

El presidente Iván Duque lanzó este jueves un 'plan de choque' o estrategia que liderará la Policía Nacional, al que llamaron 'El que la hace, la paga', que tendrá una duración de 100 días y que se concentrará en 582 grandes operaciones para combatir al crimen organizado.

Según el presidente Iván Duque, este 'plan de choque' se enfocará en combatir el secuestro, la extorsión; el abuso, agresión y la intimidación de niños; el feminicidio y el fleteo.

"Nos complace que en este programa hay un componente muy importante de prevención del delito y que, además, vamos a darle vida en lugares del territorio a esos mercados de emprendimiento ciudadano, cívico, para que en lugares apartados del territorio desde las instalaciones de la Policía también puedan presentarse pequeños productores a grandes compradores, asegurar precio y encontrar mecanismos y alternativas para dejar cultivos ilícitos por una actividad lícita y productiva", declaró Duque.