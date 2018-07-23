Duque les pidió a sus ministros una relación transparente con el Congreso. Foto: Colprensa( Thot )

A la reunión asistieron los 15 ministros y dos directores de entidades del nivel central designados hasta el momento. El presidente electo les manifestó a sus ministros que sus políticas de legalidad, equidad y emprendimiento deberán ser implementadas en contacto permanente con la ciudadanía en las regiones.

El mandatario electo también hizo énfasis en la relación transparente que debe existir entre Ejecutivo y el Congreso y la importancia de ofrecerles a los colombianos una justicia más cercana al ciudadano.

Duque expresó su entera confianza a su gabinete ministerial y le hizo un llamado a cuidar los recursos públicos y a implementar una política de austeridad en sus respectivas carteras.

La jornada en la mañana fue encabezada por la Vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, y el ministro Alberto Carrasquilla. Al medio día se integró el presidente Duque. A esta hora avanza el encuentro con la presentación del balance de empalme, a cargo del ministro de Hacienda designado.