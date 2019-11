El audio ilegal no contiene nada grave: Santos sobre la conversación con Claudia Blum

En diálogos con La W el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habló sobre las polémicas grabaciones en las que asegura que “El Departamento de Estado de EE.UU. está destruido y no existe”.

“A veces los cancilleres tienen que viajar y uno los tiene que encontrar donde estén. Ella me pidió que fuera allá, encontramos un lugar privado. Lo que me preocupa es que el audio se escucha perfecto, eso quiere decir que lo grabaron de mi teléfono, no sé cómo lo habrán grabado porque era un sitio donde estábamos los dos solos”, dijo

Santos se defendió y aseguró que el contenido de su conversación “no es nada nuevo” y “no es ningún problema”.

“Hace diez u ocho años el Departamento de Estado era por donde uno entraba a cualquier conversación con Estados Unidos, hoy tiene dos ejes de poder: el Departamento de Estado y la Casa Blanca, eso era lo que yo estaba planteando. Busquen en cualquier periódico qué dicen sobre la gestión de Tillerson frente al Departamento de Estado, eso no lo digo yo, eso está por todos lados”, señaló.

Frente a los calificativos que hizo sobre el exministro, Guillermo Botero, a quien señaló de “no trabajar”, dijo que hubo una malinterpretación y no se publicó todo el audio.

“Uno de los temas críticos en la relación entre Colombia y Estados Unidos es la relación del ministro de Defensa con sus contrapartes acá. El doctor Botero por los problemas de seguridad en Colombia estaba dedicado a ese tema y esa interlocución aquí entre el ministro de Defensa y la gente de seguridad nacional no era tan fluida, yo me sentía muy solo, yo le quiero ser sincero”, dijo.

Y agregó que era importante la presencia de Botero en Estados Unidos en distintos escenarios.

“Le pido disculpas al ministro Botero si se malinterpretó esa frase porque él estaba ocupado en el tema de Colombia pero había un vacío que yo sentía”, agregó.

Sobre la conversación frente a la gestión de excanciller Carlos Holmes Trujillo, aseguró que no tuvo instrucciones porque, seguramente, el exministro estaba ocupado en el Grupo de Lima y en otros temas.

“La verdad las instrucciones tácticas fue uno de los vacíos, de soledad que yo sentía aquí y yo tenía que contarle a la nueva canciller y pedirle que me diera instrucciones”, agregó.

Finalmente aceptó que fue un “error” no contarle sus preocupaciones al presidente Iván Duque.

Lea en La W: