El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirma que tiene coronavirus

Desde hace varios días se rumoraba que el ciclista colombiano Fernando Gaviria había contraído el coronavirus Covid-19.

El medio belga Het Laaste Nieuws había informado hace pocas horas que el colombiano había dado positivo por coronavirus tras el UAE Tour.

Ahora, el pedalista publicó un video en su cuenta de Instagram hablando al respecto y confirmó que efectivamente tiene el virus.

"Yo me encuentro bien gracias al equipo y a las personas del hospital que me han atentido bien. Estoy acá para no contagiar a nadie y evitar que el virus se siga propagando como va" dijo.