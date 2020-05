El dibujo es la conciencia del artista: Beatriz González

La invitada al Encierro de este lunes 11 mayo fue la artista colombiana, Beatriz González Aranda.

"Su obra es reconocida nacional e internacionalmente, pero no solamente se ha contentado con ostentar ese título de artista sino también es experta en museología e historia del arte", así le dio la bienvenida Alberto Casas.

Esta talentosa artista y oriunda de Bucaramanga, afirmó que le debía mucho a esa ciudad, "el color, la inspiración, en quinto de primaria me dijeron que era una artista y me lo creí”.

Su vena artística es netamente familiar, contó que su papá, Valentín González, era bondadoso y tenía una gran sensibilidad con el paisaje, su hermano Jorge es un gran dibujante, mientras su mamá era más crítica. “Los González son más músicos, en cambio los Aranda eran maestros”, aseguró Beatriz.

Cuando terminó su bachillerato se fue para Bogotá a estudiar arquitectura, no quería ser artista "pero tuve una gran desilusión, no era lo que esperaba, me gustaban las matemáticas, solo que los dibujos eran muy simples", expresó la artista. Por eso, a los dos años se salió y regresó a Bucaramanga a hacer vitrinas.

Estando allá, un amigo de su papá le dijo a él que Beatriz podría estudiar diseño gráfico. Escucho esa idea, empezó a buscar, y encontró que en la Universidad de los Andes había una materia que se llamaba diseño gráfico en la carrera de bellas artes, por lo que tomó ese rumbo. Allí fue compañera de Juan Antonio Roda.

En 1961 regresó su esposo, Urbano Ripoll, de Europa, en ese momento lo conoció y desde ahí "ha sido un gran compañero en su vida, sabía mucho de arte y exposiciones”, manifestó.

Su artista favorita es Francisco de Goya, que en un inicio no le llamaba la atención, sin embargo, con el tiempo de ser artista encontró que tiene muchas facetas interesantes como dirigir su obra hacia la política, la conmueve como dibujante. Resaltó que “el dibujo es la conciencia del artista”.

A propósito de la cuarentena contó que cada día hace un dibujo que registra su actividad, hoy firmó su número 41, “no estoy de acuerdo que nos encierren a los ancianos, es muy brusco, me parece mentira que no podamos salir, que no haya otros métodos”, manifestó.

Finalmente habló sobre su amistad con Luis Caballero quien llegó a la universidad en 1961, relató que "vio a un muchachito feo de anteojos, estaba sentado en el prado, pensé otro loco por las humanidades, nos hicimos muy amigos en las clases de historia del arte de Marta Traba".