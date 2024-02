El Fiscal General de la Nación fue engañado: Sigifredo López

El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, dijo en La W que pedirá al fiscal Eduardo Montealegre investigar al Fiscal 38 porque detrás de su actuación hay “fuerzas oscuras”.



“El fiscal 38 pasó del error judicial a la mala fe”, señaló López. Afirmó que hay “manos oscuras y muy poderosas”, pero desconoce quiénes están detrás de eso.



“Eso es algo raro que se está aclarando y se terminará de aclarar cuando el fiscal le diga a Colombia quiénes estaban detrás del fiscal 38”, sostuvo.



López, quien estuvo detenido por tres meses investigado por secuestro, perfidia y homicidio, aseguró que la sociedad colombiana debe conocer qué pasó con su caso y denunció una fábrica de testigos.



Dijo que esta no es la justicia que merece Colombia. “Invertimos mucho en justicia y debe ser mejor”, indicó. Pidió, además, no “caerle” a la Fiscalía sino más bien ayudarle para que se convierta en la institución que le dé “confianza a los colombianos”.



Insistió que el fiscal Eduardo Montealegre fue engañado por el fiscal 38 porque le decía que había pruebas “muy serias” en su contra. “El fiscal 38 dice que verificó la veracidad de los testimonios y mintió porque no los verificó”.



Expresó que no tiene sentido que una persona se autosecuestre pues pone en riesgo su vida y la de su familia. Además, afirmó que por estar en política lo secuestraron y lo metieron a la cárcel.



Resaltó que hubo un medio de comunicación que por televisión se dedicó a pasar un video tres veces por emisión para condenarlo.



“En La W creyeron en mi desde el primer minuto y eso ayudó para seguir luchando”, subrayó.



Agregó que aún no ha pensado si demandará al Estado y que por ahora solo quiere “luchar por su buen nombre”.