El Gobierno confirmó que acogerá recomendaciones de expertos sobre fracking

En entrevista con la mesa de trabajo de W Radio, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, manifestó que las reservas de petróleo aumentaron durante el 2018, dejando al país con 6,2 años de reservas en crudo, sin embargo no ocultó la preocupación en el tema de gas, calificando que las noticias de ese sector no son buenas, ya que las reservas en este combustible bajaron de 11,7 años a 9,8 años, cuestión que según el Gobierno pasa por primera vez en más de cuatro decadas.

Frente a las solicitudes de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, de atender esta crisis del sector con más inversión y exploración, el Ministerio de Minas y Energía, aseguró que sus ideas para buscar de alguna manera incrementar las reservas del combustible se encuentran alineadas con Naturgas, confirmando que ya se firmaron cinco contratos para reactivar la actividad exploratoria costa afuera esperando delimitarlos durante este 2019 y 2020, y añadiendo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos está trabajando para realizar una posible ronda especial de gas, lo que consideran fundamental para incentivar la búsqueda especifica del combustible.

En cuanto a tener el francking como una opción de incrementar las reservas de gas en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía a través de su timonel, María Fernanda Suárez, manifestó que se tienen diferentes fuentes de recursos para incrementar las reservas del combustible a nivel nacional, una de ellas es la reactivación costa afuera, también la reactivando de varios campos dentro de Colombia, y efectivamente con la tecnifica de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales donde el Gobierno asegura que hay unas reservas muy importantes de gas.

En cuanto al informe de la Contraloría en el que se expuso que Colombia no está preparada para implementar el fracking, la Ministra Suárez, manifestó que para eso se realizó una Comisión de Especialistas en la que se escucharon todas las preocupaciones del país, llegando a encontrar que en gran parte el rechazo a los no convencionales se debe a que el debate se ha politizado recordando que el mismo no es de ideología si no un tema de ciencia, y recordando que una de las recomendaciones de los expertos fue realizar pilotos de investigación integral.

Finalizando la entrevista, la ministra Suárez, expresó que se le debía decir al país que “si estamos frente a una crisis de gas, teniendo menos de 10 años en reservas y cuánto puede a ver en yacimientos no convencionales, mientras que las reservas de gas son 3.8 teras que alcanza para 10 años, los estimados de la Comisión de Expertos es que en un escenario medio puede haber 15 teras de gas, cinco veces las reservas que tenemos hoy”.

