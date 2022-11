El Gobierno niega a empresa cazatesoros posibilidad de acceso a galeón San José

El Ministerio de Cultura denegó este martes oficialmente una solicitud de la empresa cazatesoros Sea Search Armada (SSA) para acceder a las coordenadas de los restos del galeón español San José.



En una carta de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, hecha pública hoy, el Gobierno de Colombia rechaza la posibilidad planteada de manera también oficial por parte de SSA de acceder a los restos del galeón, cuyas coordenadas se mantienen en secreto, para cerciorarse de que no se encuentran en el lugar en el que ellos hallaron un pecio en 1982.



En su misiva, Garcés se remite a las resoluciones judiciales de tribunales colombianos que conceden a SSA la posibilidad de quedarse con el 50 % de todo aquello que no sea patrimonio y que se encuentre en el hallazgo de 1982, cuyas coordenadas también son confidenciales.



El pasado viernes el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también se refirió a las reclamaciones de SSA y dijo que la anomalía de radar en los alrededores de Cartagena de Indias que presentó SSA no se corresponden con el lugar en el que está realmente el galeón.



El mandatario se refirió entonces a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que reza que "(SSA) tendrá derecho sobre los bienes que se encuentren en la coordenada señalada" y no en el lugar en que se encuentra el pecio del San José.



Ante esa situación, Garcés en su carta de hoy dijo que "no le asiste razón alguna a la solicitud de SSA de concurrir al sitio donde realmente está el Galeón San José" para verificar si se trata de ese buque y si el pecio se encuentra fuera de las áreas marítimas señaladas como lugar de su ubicación cifrado en 1982.



Sin embargo sí mostró una invitación para acudir a las coordenadas señaladas hace 33 años por la compañía cazatesoros para que "con sus propios equipos y a su propia costa" busque yacimientos en ese lugar bajo el acompañamiento de las autoridades colombianas.



En caso de encontrarse algún naufragio en esas coordenadas el Gobierno "acordará con Sea Search Armada las condiciones de su identificación y posible rescate".



El pasado 27 de noviembre un equipo científico liderado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) encontró frente a las costas de Cartagena de Indias el galeón San José, hundido el 8 de junio de 1708 con un cargamento de oro, plata y piedras preciosas procedentes de los antiguos virreinatos de Nueva Granada y Perú.



Desde entonces se ha levantado una polvareda diplomática acerca de su propiedad en la que también han intervenido expertos que consideran que sacar el galeón podría dañar el patrimonio a bordo del San José.



España reclama la propiedad del galeón al tratarse de un buque militar y el pasado 12 de diciembre tras una reunión de los cancilleres José Manuel García-Margallo y María Ángela Holguín admitió "discrepancias" con Colombia acerca de su propiedad pero ambos acordaron buscar fórmulas de entendimiento para la conservación y la protección del pecio.