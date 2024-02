El Gobierno se reunió “yo con yo” para hablar del paro: Representante de los cafeteros

Víctor Correa, representante del Movimiento por la Defensa de la Dignidad Cafetera, aseguró que la reunión de los ministros y de la Federación Nacional de Cafeteros, en la que se anunció un incremento en los subsidios de los cafeteros, no tuvo en cuenta a los campesinos.



“La gente está brava con la manera en que se hizo esto. Los causantes de la crisis salen a decidir por los cafeteros en paro que el paro se acaba (…) Este es un desconocimiento del campesino que se encuentra en las vías”, aseguró.



Frente al aumento del Apoyo al Ingreso de los Cafeteros, Correa asegura que es una medida de no recoge la totalidad de la problemática que originó el paro del gremio.



Igualmente, recordó que el pliego de peticiones de los cafeteros contempla, entre otros, la situación crediticia cafeteros, los costos de los insumos, la reestructuración de la federación y la oposición de la actividad minera en zonas cafeteras.



Además, señaló que no comparte que el subsidio anunciado por el Gobierno se otorgue a través del ingreso al caficultor.



“Los procedimientos para que la gente pueda acceder a este subsidio excluyen a una cantidad de personas que, por ejemplo, no tienen cédula cafetera”, dijo. “En este momento como queda el precio del café ni siquiera se cubren los costos de producción con el subsidio anunciado”.



Por otra parte, Correa aseguró que los promotores del paro no han impulsado bloqueo de la misión humanitaria.



“Nosotros no tenemos la intención de hacer ese tipo de daños, ni mucho menos perjudicar a la gente de ese manera (…) Quienes están bloqueando las vías no lo hacen porque son malos colombianos, sino porque están desesperados”, dijo.



De hecho, el representante dice que se han propuesto alternativas como que los mismos manifestantes carguen los insumos de un lado al otro o de solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.



“La mejor manera de solucionar los bloqueos es solucionar la crisis”, puntualizó.