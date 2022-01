El Gobierno y el sector avícola tranquilizan a la población ante el caso de gripe aviar en un ave silvestre

El Gobierno, el sector avícola y varios expertos coincidieron hoy en lanzar a la población mensajes de tranquilidad y de calma ante la aparición del primer caso de gripe aviar H5N1 de "alta patogenicidad" en un ave silvestre en los humedales de Salburua, a las afueras de Vitoria

Por su parte, la Organización Interprofesional de la Carne de Pollo (Propollo) también lanzó un mensaje de tranquilidad y aseguró que "no tiene ningún sentido que haya un cambio en los hábitos de consumo de aves" porque "no hay riesgos de ningún tipo". En ese sentido se pronunció la Interprofesional del Huevo que detalló que en un radio de tres kilómetros desde donde se halló el ave con el virus H5N1 no existen granjas, por lo que "no afecta" al sector de producción avícola.