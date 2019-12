El impacto de aves es más alto en Colombia: presidente de Avianca, sobre retraso de vuelos

En entrevista con W Radio, el presidente de Avianca, Anko van der Werff, inició su pronunciamiento, confirmando que la celebración del cumpleaños de los 100 años de la aerolínea muy factiblemente se realizará en enero del próximo año, resaltando la felicidad de toda la compañía por ser la segunda aerolínea más antigua del mundo.

En materia económica, el señor Anko van der Werff, aseguró que durante este lunes, salió con “375 millones de buenas noticias” haciendo referencia a que en su plan de refinanciamiento,Avianca tiene una inyección de 375 millones de dólares, que según el mismo, son importantes para los próximos 100 años de la empresa. Dentro de lo informado, también se expuso que logró renegociar sustancialmente todas sus obligaciones de deuda y arrendamiento de manera exitosa, y llegó a acuerdos con sus proveedores clave, añadiendo que ha obtenido compromisos por USD$125 millones de financiamiento adicional.

En cuanto al tema accionario de la compañía, Anko van der Werff, aseguró que el futuro de la misma, es más importante que cualquier otro tema que esté ligado al manejo de las acciones, o quien termine siendo el accionista mayoritario.

Por el lado del mercado, el timonel de Avianca, aseguró que durante el 2020 y 2021, lo que se hará es tratar de abrir más rutas internacionales, añadiendo que se tiene una red muy fuerte en materia domestica pero que según la presidencia de Avianca, genera la necesidad de incluir algunos destinos internacionales que se pueden abrir, confirmando que en línea con lo anterior se ha decidido abrir las rutas Bogotá – Montevideo, Bogotá – Asunción y que para el 2020 se abrirán nuevas rutas en Brasil, Estados Unidos, Canadá y hasta Europa.

En cuanto a la injerencia de United y qué termine siendo, la que maneje a Avianca, el alto ejecutivo, respondió que “United es una aerolínea muy fuerte en el mundo, podemos nosotros aprender mucho de ellos y una segunda parte, es que queremos hacer seguramente un Join Venture (colaboración empresarial) con ellos y con Copa, son dos aerolíneas muy fuertes en el mundo”. Dentro de su aclaración, Anko van der Werff, aseguró que lo que se quiere es aprender, lo que no significa que United este manejando las cosas en Avianca, añadiendo que “somos nuestro mismo equipo de Avianca Holdings, el que está manejando la aerolínea y eso no va a cambiar, somos una aerolínea colombiana, muy orgullosos y también obviamente de la región, eso es algo que United la verdad que casi no entiende porque ellos son americanos”.

En cuanto a despidos, la presidencia de Avianca, desmintió que se esté prescindiendo de trabajadores de forma indiscriminada o que para el próximo año se vayan a realizar despidos masivos, dejando claro que en un plan de reajustes, también se tienen que tomar decisiones de recortar la flota y por ende personal.

Uno de los puntos finales sobre los que se pronunció el presidente de Avianca, fue el tema de puntualidad de la aerolínea, del cual se quejan muchos usuarios, allí dijo que “mejoramos este año en la puntualidad en 20 puntos de 60 y algo a 82, que es un número bastante razonable y yo digo bueno en el mundo, yo conozco, he trabajado para muchas aerolíneas que no llegan a esos números, el punto que si también veo acá, es que hay un entorno bastante complicado, por ejemplo en términos de clima, lo que yo he visto, septiembre, octubre y noviembre acá es completamente increíble, yo no pude cree cómo impacta aquí el clima, sobre todo en Bogotá, obviamente también hay pájaros y todo, hay muchos más impactos de la migración de aves, de pájaros, aquí que en otros países donde yo he trabajado”.

