El ministro es tercamente prevenido: Mario Fernando Prado sobre el uso de Ivermectina

Mario Fernando Prado ‘Sirirí’ comentó en La W que en un ancianato en Cali se curaron del Coronavirus tomando Ivermectina. “Quiero comentar un caso en Cali que sucedió en el ancianato San Miguel, ya que la mayoría de los viejitos que se encuentran allí dieron positivo para COVID-19, y un grupo de médicos trataron a estar personas con Ivermectina y ninguna de estas personas murió”, dijo.

Frente a la declaración de la OMS de tomar este medicamento, ya que no cura el virus, afirmó que “la OMS en su sabiduría dice que no avala la Ivermectina, entre otras cosas, porque puede haber algunos nexos de la OMS con algunas farmacéuticas, entonces ¿cuál es el problema de tomar esta medicina si no tiene ningún resultado adverso a la salud de las personas?”.

Finalmente, Prado manifestó que se han hecho 21 estudios que contradicen lo que dice la OMS sobre la Ivermectina, además “no hay efectos neurológicos al usar este medicamento”.