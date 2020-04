El modelo colombiano fracasó: Cecilia López, desde El Encierro, con Alberto Casas

"Economista celebre, de tuerca y tonillo". Así define Alberto Casas a Cecilia López Montaño, quien con sus ideas auténticas logró ser ministra, parlamentaria y dirigente política en Colombia. La invitada de este 7 de abril en El Encierro.

Conversó sobre el manejo de la economia colombiana en la emergencia que vive el mundo por cuenta del coronavirus.

Le entrevista inició con la obra musical predilecta de Cecilia López Montaño, 'Las Cuatro Estaciones' de Vivaldi con la que recordó que a sus 15 años se gradúo de piano, pero núnca más volvió a tocarlo. Sin embargo, "Vivaldi surgió como un despertar, pues me quedé con el vacío de la música, sobretodo porque tuve el privilegio de escucharlo en Venecia. Eso me marcó".

Por otro lado, y debido a su profesión, uno de los planteamientos que le hizo Alberto Casas, a propósito del impacto en el mercado global, fue cómo salvar a la gente y a la economía al mismo tiempo.

Al respecto, López fue enfática en resaltar que el único que puede asumir la carga de la crisis económica que estamos viviendo es el gobierno, "por la sencilla razón de que este es quien puede asumir la deuda y pagarla".

Planteó que una de las opciones para aliviar a las empresas, es que el Gobierno Nacional se responsabilice de la nómina de sus trabajadores.

Mientras que una de las formas para salvar a la gente, es que el Estado pague la mitad de sus créditos durante la emergencia económica.

"Si la gente tiene ingresos para comprar, se salva la empresa y al tiempo, la economía", agregó.

Indicó que nos volvimos un país importador, por lo tanto, "Colombia nunca ha construido su base productiva, solo ha sabido manejar bien sus bonanzas". Actualmente "estamos creciendo muy por debajo de nuestro incremento histórico que es del 4 por ciento".

Mientras conversaban, le contó a Alberto Casas que cuándo ingresó a estudiar economía a la Universidad de los Andes, en primer semestre, se casó con su profesor y se fue a vivir a Estados Unidos. Cuándo regresó, solo "eramos tres mujeres en la facultad de economía, yo, la única casada y embarazada, ¡algo insólito!".

Esto no fue un impedimento, agradece haber sido alumna del investigador y científico, Álvaro López Toro. Con su personalidad caribeña, Cecilia logró abrirse puertas y destacarse en la vida política y gubernamental del país.

Desde su perspectiva económica, el modelo colombiano no fue capaz de acabar con el trabajo informal, pues ahora se precarizó, "porque además de las personas pobres, están los vulnerables quienes le crean un reto inmenso al Gobierno Nacional como producto de una economía que fracasó, tal como lo sostuvo el economista Francés Thomas Piketty", agrega López.

Finalmente, dice que no es posible que a las muejeres les apliquen "el micromachismo, en el que nos ven sí, pero no, aún no logran visualizar a una mujer como Ministra de Hacienda".