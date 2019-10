Nunca fui enemigo de la paz, fui garante de ella: Néstor Humberto Martínez

En diálogo con La W, el exfiscal Néstor Humberto Martínez habló sobre su nuevo libro ‘Las dos caras de la paz’ en el que revela episodios inéditos respecto varios hechos del país.

Martínez, recordó que “en el proceso de Paz de la época de Andrés Pastrana, Jojoy me dijo que no estaban interesados en hacer la paz, sino que querían consolidarse militarmente. Cuando Jojoy nos dijo que se iba a tomar el poder por las armas, fue muy frustrante pero ahí muestro cómo Pastrana tiene una política de que aunque no se lograra la paz, se tenía la capacidad militar” afirmó.

Adicional a eso aclaró que él no es un enemigo de la paz, sino que considera que fue garante de ella y que, durante el tiempo que fue fiscal, se dedicó a escribir 43 cartas donde compartía sus preocupaciones respecto al proceso de paz o el aumento de cultivos ilícitos en el país. “El libro lo que dice es lo que yo escribí en las cartas, todo sería distinto si se hubieran escuchado esas advertencias”.



Foto: W Radio.

De otra parte, se refirió a los inicios del proceso de Paz, liderado por Juan Manuel Santos, “él quería un proceso de paz que nos abrigara a todos los colombianos, a él le preocupaba que el Centro Democrático no lo apoyara, pero Santos sentía que los ánimos estaba dados para un diálogo de paz”.

“En su momento, Uribe me dijo “dígale a su presidente que yo luché ocho años para darle la paz a la Colombia”, por eso dije que era un patriota porque le dijo que no se acelerara” aseguró.

Así mismo reveló que para él, “el Nobel de Paz salvó la paz de Colombia y la presidencia de Juan Manuel Santos, fue un apoyo de la comunidad internacional a los diálogos y al acuerdo”.

También Martínez explicó que es necesario dejar a un lado la idea de que en Colombia hay enemigos de la Paz y señaló que, desde su perspectiva, “el acuerdo se debe implementar a toda velocidad; hay miles de desmovilizados y hay un partido político que están del lado de la legalidad, el Gobierno debe cobijarlos, así vamos a preservar la paz”.

Finalmente, dijo que “Hace tres años lo que hice fue un ejercicio de patriotismo, dejar uno de las mayores empresas del país, dejar mi profesión, eso refleja el gran sentido al servicio que tengo”.