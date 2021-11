El Nuevo Liberalismo no puede ser un partido de familia: Iván Marulanda

En diálogo con La W, el senador Iván Marulanda aseguró que la Corte Constitucional tomó decisiones “inaceptables” al nombrar jerarquías políticas en el Nuevo Liberalismo.



“El Estado no puede meterse en el fuero de la ciudadanía, la democracia es un derecho humano. La Corte nombró director del partido y representante legal, nombró a dos personas que no conocemos, en mi vida he oído hablar del sucesor de Luis Carlos Galán. Es un señor respetable, seguramente como odontólogo, pero nunca estuvo en ningún episodio de esa lucha y al representante legal tampoco lo vi”, señaló.



También dijo que “esta no puede ser una casa más”, o un partido de familia, como los Char, los Gnecco y ahora los Galán.

Le puede interesar:

Igualmente, anunció que ya se inscribió al Senado por el Nuevo Liberalismo y que aspira a estar en esa lista.



“Yo estoy en mi casa y nadie me puede echar de mi casa, soy un militante común y corriente, no aspiro a tener algún privilegio, no hablo en nombre del Nuevo Liberalismo porque dije que no aceptaba algún cargo de dirección y han sido muy respetuosos conmigo”, señaló.