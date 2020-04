El teatro tiene como recompensa alegrías para el alma: Patricia Ariza

El Encierro de este 24 de abril recibió a la poeta, dramaturga y actriz colombiana, Patricia Ariza.

"Una artista que hace parte de la sustancia en el teatro de Colombia, por eso reconocemos esa cultura como parte esencial de la idiosincracia de un pueblo, a la que le tenemos respeto y admiración", así le dio la bienvenida Alberto Casas.

Patricia Ariza, nació en Vélez, Santander, amante de Silvio Rodríguez e hija de un gaitanista y artesano. Estudió bellas artes en la Universidad Nacional en un tiempo de grandes conflictos."Una decáda de mayo de 1968 con un movimiento estudiantil muy fuerte. No terminé porque me ganó el teatro, al que me llevó Santiago García", relató.

"Mi papá era muy politizado, se sabía de memoria los discursos de Gaitán. Me ponía un disco con sus discursos y me daba miedo. Pero ahora soy una gran admiradora de Gaitán".

Aprendí entender que el proyecto teatral tiene que estar atravesado por los proyectos del país. No solamente he formado en teatro sino que

Cuando estaba en la Universidad Nacional le gustaba asistir a las clases de Paz Borda. Era el centro independiente de pensamiento de Bogotá. Había muchas fiestas bohemias.

Mi tesis de grado fue fundar el Teatro de la Canderia.

Eran 4 hermanos, muy pequeña se fue de su casa con los nadaístas. Para esa época ibamos con un grupo grande de mujeres ibamos a jugar billar, a vestirnos de una determinada manera. Eramos un grupo grande de poetas.

Se fue a una isla durante cuatro meses, comian plátano, pescado a "formar una nueva sociedad, pero no fue posible". Su familia la fue a buscar y se la llevarón para Bogotá.

Santiago García manifestó que la única posibilidad de hacer teatro contemporaneo era hacer una sala y grupo independiente. De ahí nace la Casa Cultural de Bogotá, luego el Concejo de Bogotá aprobó 300 mil pesos y con eso se compró el Teatro de la Candelaría.

El teatro tiene como recompensa alegrías para el alma.

La obra de teatro 'Guadalupe' es un hito para este movimiento cultural que también es un musical profundamente colombiano. Siempre se ha defendido la dramaturgia colombiana.

