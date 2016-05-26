La W RadioLa W Radio

El Tiempo exige liberación de periodistas desaparecidos en el Catatumbo

El director del periódico calificó la retención de los periodistas como un atentado contra la libertad de prensa.

Roberto Pombo, director del diario El Tiempo. Foto: Colprensa

Roberto Pombo, director del diario El Tiempo. Foto: Colprensa(Thot)

Un "enérgico rechazo" a la actitud del ELN manifestó este jueves el director de El Tiempo, Roberto Pombo, luego de que el Ministerio de Defensa confirmara que esa guerrilla tiene en su poder a los tres periodistas desaparecidos en el Catatumbo. 

El director del diario exigió "la liberación inmediata y sin ningún tipo de condiciones" de la columnista de esa casa editorial, Salud Hernández, y de los reporteros de RCN Diego D'Pablos y Carlos Melo. 

"Esto es un atentado inaceptable contra la libertad de expresión", dijo Pombo y afirmó que toda Colombia debe exigir la libertad de los periodistas. 

