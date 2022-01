ELN anuncia desminado de Samaniego como 'hecho de paz'

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció hoy en La Habana el desminado de la localidad de Samaniego, en el departamento de Nariño, como un "hecho de paz" para generar "ambiente para la paz".

El comandante Antonio García, jefe militar del ELN, indicó en una rueda de prensa que la decisión de la segunda guerrilla del país, es "un hecho de paz más que un gesto", aunque no pudo precisar la fecha exacta en que comenzarán los trabajos para retirar las minas contempladas en el acuerdo.

"Siempre he dicho que el ELN estaba abierto a considerar solicitudes de las comunidades (...) en este caso, en el contexto de la cuarta ronda, hemos recibido formalmente la solicitud de las comunidades de Samaniego y hemos atendido esa solicitud", manifestó.

García explicó que, aunque el acuerdo se adoptó en el marco del diálogo con el Gobierno, el desminado no se pudo aprobar en la mesa de negociación porque aún no se ha desarrollado "una discusión frente al tema humanitario (...) y no hay agenda".