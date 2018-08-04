Eln anuncia disposición para liberar a los 6 secuestrados del Chocó. Foto: Ejército y Policía( Thot )

Este es el comunicado del Eln

Unidades del Frente de Guerra Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional en actividades de control territorial, el pasado 3 de agosto detuvieron a dos contratistas; y a los policías Wilber Rentería, Luis Carlos Torres y Yemilson Leandro Gómez, junto al soldado profesional Jesús Alberto Ramírez. Detención realizada en el río Arquía del municipio Vigía del Fuerte, Departamento del Chocó.

A los retenidos se les está prestando la protección y atención debida por parte de nuestras unidades, acorde al Derecho Internacional Humanitario; pero hay fuertes operativos de las Fuerzas Armadas estatales, que de continuar ponen en riesgo a dichas personas.

Anoche informamos al Alto Comisionado de paz nuestra voluntad de apoyar la liberación de los prisioneros, y le pedimos tramitar ante el Ministerio de defensa, que genere condiciones de seguridad óptimas para facilitar tal liberación.