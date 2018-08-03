ELN espera instrucciones del Comando Central para liberar a los secuestrados

El comandante Uriel de esa guerrilla confirmó el secuestro de 6 personas en el Chocó este jueves. . Foto: Policía y Ejército Nacional( Thot )

El comandante Uriel, del Frente de Guerra Occidental del ELN, confirmó que tiene en su poder a los tres policías, un militar y dos civiles que fueron secuestrados en las últimas horas en zona rural de Quibdó, en el Chocó.

Según el líder guerrillero, los operativos militares en la zona no le han permitido tener muchos detalles del plagio y afirmó que esto pone en riesgo a los subversivos y a los secuestrados.

Agregó que "el tema de privaciones de la libertad fue ampliamente abordado en el Sexto Ciclo de La Habana, sin embargo, no pudo concretarse un acuerdo de cese bilateral por las insensatas líneas rojas que puso el gobierno que dificultan consensos entre las partes dialogantes".

Además, condicionó la libertad de los secuestrados a las instrucciones que les entreguen desde el Comando Central y la delegación de diálogos. "Hasta tanto, haremos lo posible por salvaguardar la integridad de estos señores, dándoles el mejor trato que esté a nuestro alcance en esas condiciones".