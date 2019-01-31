Eln no volverá en el plazo pactado en los protocolos. Foto: Getty Images( Thot )

El Eln mediante un comunicado anuncia que no volverán en el plazo de los protocolos pactados en abril del 2016 que era de 15 días a partir del anuncio de la ruptura de la mesa de negociación.

A pesar que han intentado entrar en contacto con el Gobierno no ha sido posible elaborar el plan de retorno de la delegación del ELN. También anuncian que siguen comprometidos con seguir buscando una solución política al conflicto y darle continuidad al proceso de paz.

También anunciaron que la Delegación de dialogo en cualquier condición y lugar que se encuentren, continuaran exclusivamente dedicados a las tareas de paz, sin involucrarse en otras actividades.