Embajada de EE.UU negó que exista veto a Colombia: Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó, a través de un comunicado, que la Embajada de los Estados Unidos "dijo desconocer la existencia de un nuevo listado" de países dentro de la orden ejecutiva de "Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos".



La Embajada además "negó" que esa información, difundida a través de redes sociales, fuera real".



"Hacemos un llamado para que no se reenvíe información que no provenga de fuentes oficiales y sobre las cuales no se puede establecer ninguna credibilidad, toda vez que esto promueve la especulación y genera incertidumbre entre las personas que planean viajar o que viven en los Estados Unidos", advierte la Cancillería.



La Cancillería además expresó que el anuncio reciente en materia de visas americanas "no representa un cambio mayor a los requisitos y condiciones exigidas actualmente a los colombianos, ya que lo único que varía es el plazo para la renovación de la visa sin necesidad de entrevista, que se reduce de 48 a 12 meses para todos los países".