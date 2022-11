Embajador Colombia agradece el coraje de España por impulsar exención de la visa

El embajador de Colombia en Madrid, Fernando Carrillo, agradeció el "coraje" de España por impulsar en el seno de la Unión Europea la exención de visados para sus nacionales y dijo que, cuando sea una realidad, supondrá un "beneficio mutuo".



En declaraciones a Efe Carrillo valoró las palabras del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien ante los líderes asistentes a la cumbre de la UE en Bruselas, destacó hoy los avances en esa exención de visados para los naturales de Colombia y Perú.



A este respecto, el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, afirmó ayer por la noche que la exención del visado para colombianos y peruanos en la UE será una realidad "a lo largo del año próximo".



El embajador Carrillo señaló que la actitud española es una apuesta por América Latina como prioridad en la política exterior europea.



Aunque el proceso no está cerrado el diplomático se mostró optimista tras reconocer que "nunca fue fácil", debido a las reticencias de algunos países europeos a la entrada de colombianos y peruanos en territorio europeo sin visado.



"Es una gran noticia" para ambos Estados latinoamericanos y tendrá como resultado una mejora de los intercambios comerciales, pero también la libertad de tránsito de personas, entre las cuales habrá académicos y gente con talento.



Recordó que la actitud europea era poco equitativa dado que Perú y Colombia no exigían visado de entrada a los europeos y era más llamativa desde el momento en que no se pide a los naturales de los dos Estados que también integran la Alianza del Pacífico: Chile y México.



Carrillo, que fue ministro del Interior en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, aseguró que si la preocupación de los europeos era que sin visado podría entrar gente que afectara a la seguridad el temor queda disipado por la buena cooperación judicial y policial existente.



"Cada vez es más fluida esa cooperación, el intercambio de información, los servicios de inteligencia...", dijo el diplomático para restar importancia a esos temores.