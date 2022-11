Embajadores de UE respaldan acuerdo para eximir de visado a Colombia

Para que entre en vigor la norma tendrán que ponerse en práctica unos procedimientos legislativos que llevarán a la exención del requisito de visado para los colombianos y peruanos que viajen a territorio de la Unión Europea, señalaron las fuentes, que también advirtieron de que el proceso será largo.



Los embajadores europeos han dado su visto bueno a modificar la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de la Unión, y la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.



Así, no sólo los nacionales de Colombia y Perú sino también de Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Kiribati, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, las Islas Salomón, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu no necesitarán un visado cuando viajen a la zona de libre tránsito de Schengen (22 países de la UE).



Para que la iniciativa pueda entrar en vigor, este proyecto de reglamento enmendado deberá todavía ser adoptado formalmente por el pleno del Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros de la UE, que está previsto que lo respalde como un punto sin debate aunque aún no hay una fecha prevista para ello, indicaron las fuentes.



También señalaron que, para que se aplique la exención, en primer lugar tendrán que negociarse, aprobarse y ratificarse por ambas partes acuerdos bilaterales entre la UE y estos países sobre reciprocidad, de forma que tampoco se exija visado a los ciudadanos europeos que viajen por cortas estancias a esos estados.



En el caso de Colombia y Perú, explicaron que antes de empezar a negociar dichos acuerdos la Comisión Europea deberá realizar un "análisis de riesgo", según una serie de criterios como el riesgo que puede suponer la inmigración ilegal, el impacto para el orden público y la seguridad, las ventajas económicas o el efecto para el turismo y el comercio exterior.



También se tendrán en cuenta consideraciones sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la coherencia regional y la reciprocidad, agregó el Consejo de la UE en un comunicado.



Sólo después de haber efectuado esa evaluación la Comisión propondrá un "mandato" para negociar los acuerdos.



El proyecto respaldado hoy por los embajadores prevé asimismo una nueva cláusula de salvaguardia o "mecanismo de suspensión" que permitiría la reintroducción temporal de la obligación de visado en circunstancias específicas.



Las nuevas normas reforzarán además el "mecanismo de retorsión" si un tercer país incumple la reciprocidad y determinarán qué hacer si un país decide reintroducir una obligación de visado.



La embajadora de la UE en Colombia, María Antonia van Gool, informó el martes en Bogotá del acuerdo preliminar alcanzado por las instituciones comunitarias, que aseguró que "ratifica la voluntad política de la UE para eliminar la exigencia de visa" a los colombianos y los peruanos, y que da "luz verde" a iniciar la tramitación de la propuesta.



La eliminación de la exigencia de los visados a colombianos y peruanos para el espacio Schengen la propuso en agosto del año pasado el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



Actualmente la Europa sin fronteras Schengen la forman 26 países: la mayoría de los Estados de la UE -menos Reino Unido, Irlanda, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Croacia- junto a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.