Empleados de Aguas de Bogotá afirman desconocer su situación laboral en la entidad

Varios empleados de la filial del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Aguas de Bogotá, se reunieron en la mañana de este martes en el Palacio de los Deportes, para inscribir ante funcionarios del Distrito sus respectivas cuentas para recibir el pago por sus labores.



Aunque en los últimos días se venían presentando quejas sobre el tema, se espera que paguen a final de esta semana. La incertidumbre está en que quienes allí trabajan o trabajaban no saben si seguir o no prestando sus servicios porque han recibido cartas de renuncia sin justa causa.



La única respuesta que han recibido por parte de la empresa, según reportaron los mismos empleados, es que no los pueden seguir vinculando porque Aguas de Bogotá no cuenta con la totalidad de las zonas de manejo de aseo en Bogotá, por lo que no pueden acceder a las mismas. Es el caso, por ejemplo, de las localidades de Chapinero y Usme que, actualmente son operadas por las empresas privadas.



No obstante, las denuncias no paran allí. Hay confusión porque el mismo gerente de Aguas de Bogotá, Ricardo Agudelo, según afirman los trabajadores, les ha dicho que no hagan caso a estas cartas de despido y que sigan trabajando. Lo que no se entiende es cómo el gerente de esa empresa, que es la que está enviando las cartas de despido, les dice que hagan caso omiso de las mismas.



Finalmente, se espera que en la tarde de este martes se solucione el asunto. El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, ha confirmado de Ricardo Agudelo estará reunido con él en las instalaciones de la entidad para buscarle una pronta salida y una respuesta que clarifique la situación real de los empleados de Aguas de Bogotá.