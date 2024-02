"En Bogotá hace años no se construyen viviendas de interés prioritario": Distrito

Gerardo Ardila, secretario de planeación de Bogotá, dijo en La W que la capital de la República no tiene suelo público para la construcción de viviendas de interés prioritario y señaló que los terrenos de los que se dispone están en resigo de inundación.



Ardila afirmó que en Bogotá no se construyen viviendas de interés prioritario, tema que es de mayor interés para a la administración Distrital.



Sobre los terrenos que se disponen y que están en resigo de inundación, el Secretario aseguró que se pueden inundar con aguas contaminadas.



Reconoció que el problema que tiene es de “tiempo” y que no quieren que el Gobierno Nacional les quite el cupo para la construcción de 8 mil viviendas.