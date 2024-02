“En el comité de posesiones la decisión sería abstenerse de nombrar a Malaver": Castro

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, indicó respecto del nombramiento que se había hecho de Pedro Ignacio Malaver Guerrero como gerente de Fonade que “en el mercado de valores, las conductas de la sanción son difíciles de explicar, son demasiado reprochables. A cualquier persona que tenga un antecedente de este estilo no se le daría posesión en la Superfinanciera si ese fuese el caso”.



Además, manifestó que “el nombramiento se hace directamente por el Presidente, y en este caso particular, no se lleva al comité de posesiones su representante legal”.



Por otro lado, Castaño mencionó que la posición del comité de posesiones sería abstenerse de este nombramiento, y que “hay un proceso de supervisión que se adelanta hoy y que sus hallazgos se comparten con las demás entidades de control”.

Vale la pena recordar que en entrevista con La W, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Alfonso Prada, señaló que “revisaremos la posibilidad de liquidar Fonade, creemos que su ejecución pueden asumirla directamente las entidades”.

