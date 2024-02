“En el Congreso no hay ánimo de revanchismo”: presidente de la Cámara

En diálogo con la W, Augusto Posada, presidente de la Cámara de Representantes, hizo un balance del Gobierno Nacional en sus dos primeros años.



Según Posada, los dos años que lleva el mandato de Juan Manuel Santos no han sido fáciles, pero destacó las iniciativas de inversión social y aquellas que buscan acabar la inequidad en el país, como la de la distribución de regalías.



Sin embargo, llamó la atención sobre tres temas que están pendientes: la salud, la seguridad urbana y las falencias en infraestructura para aprovechar los tratados bilaterales que se han concretado. “Si no tenemos carreteras, infraestructura, para aprovechar esos TLC, estos diez años en que hemos trabajo por internacionalización de la economía, se van al traste”, aseguró.



El congresista dijo que la ministra de Salud, Beatriz Londoño, tiene el reto de impulsar la reforma que el Congreso quiere proponerle al país para solucionar la crisis del sector.



Sobre el tema del hacinamiento en los centros carcelarios del país, Posada dijo que los colombianos no esperan que se solucione esa problemática sacando a los delincuentes a las calles.



Sobre la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para enfrentar el consumo de drogas, dijo que el país estaba rezagado a la hora de combatir este “problema de salud pública” y que todas las iniciativas serán escuchadas en el Congreso.