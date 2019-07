En el Ejército no ha división, hay corrupción: General César Parra

El General César Parra, llamado a calificar servicios en medio de denuncias de supuesta corrupción en el Ejército, habló en entrevista con Vicky Dávila sobre este tema.

En primer lugar, explicó por qué se fue vestido de camuflado, “me vine uniformado porque no soy una deshonra para el Ejército, soy un general alineado institucionalmente y con mucha dedicación. No me voy por temas de corrupción” afirmó.

Posterior a eso, contó que “terminé como comandante de la Sexta división, pero en los últimos años tuve anónimos, tres. En Mayo de 2018 verificó la situación y saqué el 87% de calificación. Me voy por montajes de la contrainteligencia”.

Así mismo, señaló que las denuncias que salieron en la revista Semana son un montaje donde se afirma que se apropió de 17 mil millones de pesos. “¿Cómo me van a juzgar a mí de que manipulé esos dineros cuando yo no era el encargado de eso, ni los conocía?” se cuestionó.

“Si fuera tan corrupto por qué no me colocaron la denuncia en Fiscalía hace un año. Hay un ciclo que vigila los contratos. Por qué solo sale cuando concurso para mayor general” añadió.

Además aseguró que a pesar de que se siente triste, es agradecido con la institución, “no voy a hablar mal del Ejército. Hablo de personas que abusan de la autoridad” y recalcó las razones por las que se irá de las fuerzas militares, “me voy por esos montajes desafortunados que hacen para generar un impacto negativo. Teniendo en cuenta que este año estoy concursando para ser superior”.

“A mí me tiene muy triste porque no se siente el apoyo del superior. Me dijeron que el presidente no quería saber nada de mí. Pero en mi carrera yo me he parado en la raya y nadie puede decir que me ha dado un peso” afirmó.

Según Parra, "al general Narváez y al general Nicacio Martínez les faltó carácter en el manejo de su caso". De igual forma, dijo que “Yo le pasé una carpeta al general Mejía, le conté, pero el general es muy cercano al general Francisco Javier Cruz”.

De otro lado destacó su valor y dijo que “yo vengo a darle la cara al país. Yo vengo a contar lo que me pasa a mí, que es una persecución de mi general Mejía para proteger al general Cruz Ricci, y es porque yo hice unas denuncias sobre recursos. Yo le dije al general Mejía ‘mire quién es el corrupto”.

“Yo no tengo miedo a hablar, por eso estoy acá. El único miedo que tengo es a Dios. Pero no he tenido temor de hablar, por eso mencioné a mi General Mejia” agregó.

Finalmente sentenció que “para mí no hay división, sino corrupción en el Ejército. Yo leí lo de esos montajes que muestra la Revista Semana, como el de mi general Fajardo. Aquí primero lo condenan y después lo investigan”.