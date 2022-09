En la Cámara no hay ambiente para una reforma política, dice representante Augusto Posada

dijo en www.wradio.com.co que en la Cámara de Representantes no existe un ambiente favorable para discutir una posible reforma política debido a la proximidad de las campañas electorales.‘En la Cámara no hay consenso político para cambiar las reglas de juego ad portas de unas elecciones’ y debido a eso Posada no cree que esta iniciativa prospere entre los representantes.En lo que sí hay ambiente es en atender el ‘mensaje de urgencia’ que elevó el Gobierno para que tanto en plenaria como en las comisiones se de curso a los 15 proyectos de reforma propuestas por el ejecutivo y los cerca de 200 proyectos que son de iniciativa legislativa.Posada no descartó la posibilidad de que se haga una reunión entre los presidentes de las comisiones para depurar los proyectos presentados por los legisladores y sólo se permita aquellos que contribuyan socialmente.Los congresistas trabajarán de martes a jueves en la discusión de proyectos y el resto de días estarán en sus regiones en campaña electoral.Entre los proyectos con mensaje de urgencia están el de la regulación al fuero militar, la reforma a la salud que incluye la desaparición de las EPS, la reforma pensional, la Alianza Pacífico y la implementación del TLC con EE.UU, entre otros.