En libertad los dos guerrilleros del Eln

Salieron en dos camionetas de la Cruz Roja, escoltados por la Policía Nacional, desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, municipio de Girón, donde cumplían su condena.



José Humberto Torres, presidente del comité de solidaridad por los presos, informó que estos dos guerrilleros habían cumplido la mayor parte de su condena.

Serán llevados a un centro médico para ser valorados, porque se conoció que Leivis Valero salió anoche del hospital, luego que recibir atención médica por una bacteria que había contraído.