“Envía mensajes horribles, me quiere matar”: joven denuncia acoso de un extranjero

En diálogo con La W, una joven llamada Laura Castañeda denunció el acoso del que está siendo víctima. Según contó, tras conocer a un hombre extranjero ha recibido mensajes intimidantes y no ha obtenido respuesta de las autoridades.

La historia comenzó en el 2018 cuando viajó a Nueva York y conoció a un hombre a través de una aplicación de citas. Luego comenzaron una relación a distancia pero descubrió comportamientos extraños en el extranjero.

Desde entonces ha recibido mensajes y amenazas en contra de su familia a pesar de que tienen un hijo en común. “Tuve una relación sentimental con él y decidió venir al país cuando le dije que no quería nada. Me envía mensajes horribles, que me quiere matar, son mensajes que va a hacerle daño a mi familia, que me va a vigilar mis horarios y va a traer amigos para que me violen”, contó en su relato.

Sobre la denuncia, aseguró que ha pedido ayuda a la Fiscalía y la Policía. Sin embargo, contó que lo han capturado en dos ocasiones y lo liberan.

“Era muy celoso, controlador, que no debía hablar con los hombres de mi oficina”, dijo Laura Castañeda sobre los comportamientos del extranjero.

En La W se indagó en Migración Colombia y se determinó que la joven puede realizar una denuncia y está a la espera de resolver su caso que involucra al ciudadano estadounidense.

