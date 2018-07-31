EPM contrató firmas internacionales para analizar el origen del problema en Hidroituango

La firma chilena Eskava fue contratada por EPM para analizar la causa-raíz del problema que se presenta en Hidroituango desde el 28 de abril, según confirmó Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de la compañía antioqueña.

Con este análisis que iniciará en el mes de agosto, se espera poder informar a la ciudadanía desde el punto de vista técnico qué fue lo que originó la contingencia que mantiene en alerta roja aún a los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia.

Se estima, que esta firma internacional, entregará en cuatro meses los resultados de la investigación para así poderlos socializar con la opinión pública.

De igual forma, EPM para cumplir con los requerimientos exigidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, “está concluyendo la contratación de una persona también independiente del proyecto Hidroituango y de carácter internacional. Una firma de apellido Soriana”, para que en calidad de perito, certifique que las obras que va adelantando la compañía paisa, realmente cumplan el propósito de mitigar los riesgos, según reveló Londoño de la Cuesta.

Actualmente, de manera paralela, EPM inició una serie de investigaciones de carácter interno con auditoría corporativa, para adelantar un análisis pormenorizado de todos los procedimientos que se utilizaron durante la ejecución del proyecto. Así mismo, control disciplinario interno de EPM evaluará las posibles inconsistencias que se pudieron haber presentado durante el proceso de licenciamiento del proyecto.

En este punto, el Gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, fue enfático en que “aunque el proyecto tiene las licencias ambientales correctamente otorgadas y el proyecto tiene todas las obras con el licenciamiento ambiental respectivo, durante el proceso se pudieron haber presentado algunas inconsistencias en fechas, que estamos en estos momentos investigando, a través de control disciplinario interno”.