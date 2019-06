Es lamentable que uno de los países se retirara de la asamblea de la OEA: Diego Pary

Diego Pary Ministro de relaciones exteriores de Bolivia, habló en W radio de lo que ha sido la 49 cumbre de la OEA, allí dio apreciaciones acerca de lo que fue la retirada de Uruguay de la cumbre, el posicionamiento de Venezuela y fue crítico en cuanto a la organización de la entidad para manejar la crisis humanitaria, en el régimen de Nicolás Maduro.

“El retiro de uno de los países es lamentable, porque la idea es debatir y brindar soluciones a lo que pase”, lamentando el retiro de Uruguay a los diálogos de diplomacia.

Además, reprochó la estadía de miembros venezolanos sabiendo que dicho país ya no hace parte, de los miembros de esta organización “Un país que ya no es parte como Venezuela, no puede venir a tomar decisiones, pero eso solo se ve en la OEA”. Finalizó.

