“Es muy preocupante”: profesor de Harvard sobre sobre polémica reforma judicial

Mauricio Gaona, catedrático de la Universidad de Harvard, habló en La W sobre la polémica que ha surgido con la reforma judicial en Colombia. Justamente se ha debatido sobre “micos” y otros enredos que beneficiarían a algunos sectores.

Uno de los temas más polémicos que se propone es la salida de los funcionarios que hacen parte de los entes de control de la Corte Suprema de Justicia para que sean investigados en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Es muy preocupante porque la política está absorbiendo la ética del Estado y se termina formando algo que denomino amalgama constitucional”, aseguró Gaona en La W.

Durante la conversación también se refirió a los requisitos que se exigirían para aquellos que aspiran a cargos de fiscal general, procurador y contralor. Según el proyecto, solo se necesitaría un título como abogado y una experiencia mínima de 10 años sin importar si tiene que ver con la rama de las ciencias jurídicas.

Al respecto, el profesor de la Universidad de Harvard expresó: “el objetivo es llegar hacia la especialización porque representa el conocimiento del estado jurídico. Un sociólogo puede conocer los efectos de la ley pero no conoce los principios jurídicos. El trabajo no es determinar la política criminal. Un trabajo muy serio no se le puede dejar a cualquier persona”.

En la misma línea se refirió en los micrófonos de La W sobre otros ejemplos en el mundo. “El caso colombiano es único en el mundo, pero es muy preocupante. Los casos más parecidos son el de Bolivia y el de Chile porque hay una ley orgánica. Creo que los colombianos deben hacer una reflexión de peso, deben saber qué líderes están eligiendo”.

Finalmente hizo una recomendación a los académicos en Colombia sobre el papel de los funcionarios públicos e invitó a analizar políticas sobre independencia judicial de otros referentes en el mundo como Alemania o Estados Unidos.

Escuche la entrevista completa con el profesor Mauricio Gaona en el encabezado.