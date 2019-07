Es responsabilidad de la JEP: ex fiscal Martínez sobre Santrich En entrevista con CNN,el ex fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que la supuesta fuga del ex jefe guerrillero Jesús Santrich fue por culpa de la JEP.

Según Martínez la JEP ordenó la libertad de Santrich cuando se tenía las suficientes pruebas para que continuara en la cárcel. Foto: Colprensa