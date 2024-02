¿Es un acto de inclusión la primera fiesta oficial del orgullo gay de Disney World?

El anuncio por parte de Disney World sobre lo que será su primera fiesta oficial del Orgullo Gay el próximo 1 de junio en Disneyland París (Francia), lo convirtió en el primer complejo turístico del mundo en acoger manera oficial esta celebración. Lo cual generó una discusión sobre la pertinencia de que en estos espacios se presten para visibilizar la diversidad de género.

El debate llegó a los micrófonos de Partida W con la diputada de Santander Ángela Hernández y el activista Lgbti Manuel Bermúdez.

Hernández dijo que este anuncio de Disney no es un acto de inclusión, sino de confusión para los niños que, para ella, no tienen la madrez emocional para asimilar que una persona sienta atracción por otra del mismo sexo. Expresó que ese tipo de celebraciones están abriendo la puerta al “mundo gay” que los menores no entienden y, además, que es una traición a la confianza que los padres de familia han depositado en esa compañía para entretener a sus hijos. Puntualizó que no es cierto que existan los niños y niñas homosexuales, puesto que, explicó, eso significa impedir que tengan y finalicen su proceso de formación adecuado.