Es un vil montaje: congresista tras ser acusado por la Corte por tráfico de drogas

El representante a la Cámara de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, dijo ser inocente y aseguró que el episodio en 2018 en el que encontraron en su equipaje 160 gramos de cocaína cuando llegaba al aeropuerto de Rionegro, es un montaje de sus enemigos por su actividad política.



"Ese suceso es un vil montaje, así como he tenido atentados, he tenido amenazas por defender lo público. No voy a claudicar", aseguró.

Muñoz dijo que se siente tranquilo y que confía en el actuar de la Corte Suprema de Justicia y que una vez conozca los detalles del proceso se defenderá en los tribunales.



El alto tribunal acusó al parlamentario por el delito de tráfico de estupefacientes.